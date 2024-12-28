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РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

Алёна Воронина
28 декабря 2024, 11:40
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Есть 2 фактора давления на РФ - они могут помочь остановить ее. Если РФ будет чувствовать, что ей ничего не угрожает, то попытается захватить больше территорий.
Российские военные, Владимир Путин
Есть 2 фактора давления на РФ, говорит Давид Шарп/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Основные тезисы израильского обозревателя Шарпа:

  • Возможность переговоров и завершения войны упирается в согласие двух воюющих сторон
  • Чтобы Россия была сговорчивой, на нее надо оказывать очень серьезное давление
  • Есть два фактора давления на страну-агрессора Россию

Возможность переговоров для завершения войны в Украине упирается в согласие двух воюющих сторон. США могут давить и на Украину, и на Россию, но разным образом.

Так, Соединенные Штаты могут угрожать Украине лишением помощи, и тогда украинцы окажутся в очень трудном положении. А для того, чтобы страна-агрессор Россия была более сговорчивой, на нее нужно оказывать очень серьезное давление. Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

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В ответ на вопрос, может ли война в Украине завершиться в 2025 году и выглядит ли это реалистичным сценарием, Шарп ответил, что история войн знает примеры, когда войны заканчивались быстро.

"Например, ирано-иракская война. Когда вообще никто ничего не прогнозировал, кроме длительной войны, стороны вели переговоры, как говорится, под столом, и вдруг после длительных боевых действий было достигнуто соглашение о прекращении огня", - отметил он.

Обозреватель отметил, что война в Украине длится долго, и есть попытки, по крайней мере со стороны важнейшего партнера Украины, США, привести к тому, чтобы было соглашение.

"Это достаточно серьезный фактор, которым нельзя пренебрегать. Но в итоге все упирается в согласие двух воюющих сторон. Если у США есть гораздо больше рычагов давления на Украину - ей могут угрожать лишением помощи, и тогда Украина оказывается в очень тяжелом положении, - то в случае с Россией ситуация другая", - сказал он.

По его словам, чтобы Россия была сговорчивой, причем в быстром темпе, на нее надо оказывать очень серьезное давление.

"Здесь есть два фактора: тяжелые экономические санкции и угроза увеличения помощи Украине. Иначе, если Россия чувствует, что ей некуда спешить, что ей ничто серьезно не угрожает, она может воевать в нынешнем темпе еще некоторое время, пытаясь захватить больше территорий, пытаясь победить по очкам более явно или прийти к переговорам с более выгодной позицией", - считает Шарп.

Он считает, что шансы на начало переговоров очень высоки, но пока рано говорить о том, кто на что может согласиться.

"Поэтому шансы на начало переговоров я считаю высокими, а относительно того, кто на что согласится и как, пока говорить рано. Очень важно, как поведет себя администрация Трампа. Пока что мы слышим лишь отдельные слова, но важно, что они реально предложат. И главное, как свои слова будут подкреплять. Потому что, если не подкреплять слова действиями, результаты будут такими же", - сказал Шарп.

Война в Украине - последние новости

Ранее в CNN сообщали, что РФ наращивает производство беспилотников. Россия планирует изготовить около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года.

Также ранее Главред сообщал, что ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны. Как отметили в Bloomberg, планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте.

Напомним, в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, отметил Андрей Юсов.

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Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп – израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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