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Абсолютный рекорд: Россия несет ранее невиданные потери в Украине, детали - СМИ

Анна Косик
17 ноября 2024, 15:23
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Даже российская пропаганда не в состоянии скрыть то, как быстро гибнут новоприбывшие оккупанты.
Абсолютный рекорд: Россия несет ранее невиданные потери в Украине, детали - СМИ
Командование РФ не готовит новобранцев должным образом, поэтому они довольно быстро погибают / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное:

  • Установлены имена более 78 тысяч погибших оккупантов
  • Потери РФ сейчас самые высокие за все время полномасштабной войны
  • Российские новобранцы обычно погибают на фронте за менее чем месяц

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия начала нести большие потери в живой силе, однако на третий год боевых действий они бьют все рекорды.

Об этом стало известно на основе анализа изданий BBC и "Медиазона" открытых источников. Установлено уже более 78 тысяч имен российских оккупантов, погибших с 24 февраля 2022 года.

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При этом, самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время. В частности, статистика за последние три месяца свидетельствует, что армия РФ потеряла в 1,5 раза больше военных, чем в тот же период в предыдущем году.

Такие показатели могли быть вызваны тем, что враг активизировал свои усилия на двух горячих направлениях - у Угледара и Покровска. Также в РФ постепенно начали подтверждать потери в Курской области.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Издание также отмечают, что потери в армии РФ связывают с низким уровнем подготовки новобранцев - новые контрактники перед отправкой на фронт проходят минимальную подготовку, которая максимум длится 10 дней.

Поэтому российские пропагандисты начали жаловаться, что многие добровольцы после подписания контракта погибают или пропадают без вести в течение 12-18 дней.

Потери армии РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил - октябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем для России с начала полномасштабного вторжения. В этом месяце российские войска имели в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно.

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман также подтверждал, что российские оккупанты любой ценой хотят реализовать захватнические планы, враг не учитывает даже потери, которые достигают 1 350 в среднем за сутки.

Накануне стало известно, что в целом, по оценке Британии, с 24 февраля 2024 года ориентировочные потери россиян в живой силе составляют более 696 тысяч.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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война в Украине Угледар российские войска Покровск Операция в Курской области Фронт
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