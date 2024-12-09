$200 млрд и 700 тысяч человек: в Пентагоне назвали потери РФ на войне в Украине

Оккупационная армия теряет и технику, и людей в войне с Украиной.

https://glavred.info/ukraine/200-mlrd-i-700-tysyach-chelovek-v-pentagone-nazvali-poteri-rf-na-voyne-v-ukraine-10620893.html Ссылка скопирована

Ллойд Остин раскрыл потери армии РФ на войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, МО РФ

Кратко:

Остин назвал потери оккупантов в Украине

Глава Пентагона призвал к поддержке Украины

С февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в своем выступлении на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана, состоявшемся в Калифорнии 7 декабря.

Министр обороны США отметил важность сопротивления Кремлю и поддержки Украину.

видео дня

Среди успехов США в сдерживании Путина Остин отметил, что Контактная международная группа в формате "Рамштайн" объединила союзников Украины и обеспечила более 57 миллиардов долларов прямой помощи для Украины.

"Вместе мы помогли Украине пережить полномасштабную атаку крупнейшего войска в Европе", — добавил Остин.

Потери России в войне - последние новости

Как писал Главред, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия начала нести большие потери в живой силе, однако на третий год боевых действий они бьют все рекорды. Установлено уже более 78 тысяч имен российских оккупантов, погибших с 24 февраля 2022 года.

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные.По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1 523 человека.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в войне против Украины РФ потеряла более 600 тысяч солдат.

Другие новости:

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред