Ноябрь стал самым дорогим месяцем войны для России: в разведке назвали причину

В ноябре 2024 года потери российских войск в войне против Украины достигли нового рекорда и составили 45 680 человек, говорится в отчете разведки.

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Ноябрь - самый дорогой месяц войны для России / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорится в отчете разведки Британии:

Рекорд среднесуточных потерь РФ в войне растет уже третий месяц подряд

Ноябрь стал самым дорогим для РФ местом войны по количеству потерь

Россияне сохраняют высокий темп наступления на фронте

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные.

По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1 523 человека.

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В разведке Великобритании отметили, что это уже третий месяц подряд, когда Россия несет наибольшие среднесуточные потери в войне.

"28 ноября также был зафиксирован новый рекорд войны - 2030 потерь за один день, впервые сообщалось о более 2000 потерь", - говорится в сообщении.

Британская разведка подсчитала, что общие потери РФ в ноябре составили 45 680 человек, тогда как в октябре этот показатель составлял 41 980.

Таким образом, ноябрь стал самым дорогим месяцем для России за весь период войны. Кроме того, это пятый месяц подряд, когда общие ежемесячные потери российских войск увеличиваются.

"Высокий уровень потерь, вероятно, отражает более высокий темп российских операций и наступательных действий. Россия пытается усилить давление на украинские позиции, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких фронтах, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку", - считают британские военные.

В прогнозах британской разведки отмечается, что даже с наступлением зимы в декабре 2024 года Россия может продолжать терять более 1 000 человек в день.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин приказал оккупационным войскам России захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Хотя темпы продвижения россиян выросли, они не могут превратить эти успехи в значительные стратегические преимущества. Об этом заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что действия России свидетельствуют об отсутствии намерений завершать войну. Даже существенные выплаты не смогли стимулировать пополнение рядов российской армии, а темпы набора контрактников продолжают снижаться.

Военный эксперт Денис Попович сообщил, что операция украинских сил в Курской области России продолжается. Несмотря на снижение интенсивности боев, ВСУ продолжают демонстрировать успехи в этом направлении.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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