ВСУ в Курской области взяли в плен десантников РФ: как изменилась ситуация - Попович

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Курской области РФ, сдерживая наступательные действия противника.

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Враг бросает "элиту" на Курщину / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, скриншот с карты DeepState

Что сказал Попович:

Операция ВСУ в Курской области продолжается

Интенсивность украинских атак уменьшилась

Украина пополняет обменный фонд "жирными" пленными

Операция украинских сил в Курской области страны-агрессора России продолжается и несмотря на уменьшение интенсивности боевых действий, ВСУ там имеют успехи. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Денис Попович.

"В начале августа мы активно продвигались и отвоевывали территорию. Однако враг подтянул значительные резервы и пытается вытеснить наши войска с этих позиций", - пояснил он.

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Однако значительная группировка до сих пор не позволяет противнику вытеснить ВСУ с Курщины, поэтому командованию приходится менять подход продвижения армии РФ - она теперь свои попытки наступления осуществляет осторожно, по краям.

В то же время это не мешает успехам ВСУ. Украинские защитники пополняют обменный фонд, захватывая в плен российских солдат. По словам эксперта, среди пленных есть представители элитных подразделений, в частности российских десантников.

"Противник концентрирует значительные силы, чтобы выполнить поставленные задачи, но нашим военным удается успешно сопротивляться", - отметил Попович.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас на территории Курской области ведется маневренная война. Это также подтверждают заявления из России о восстановлении контроля над 400-500 кв. м.

Накануне аналитики ISW сообщили, что украинские силы недавно достигли продвижения в Курской области к северу от Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Кореневого.

Ранее также стало известно, что российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери. Российская армия во время своих атак теряет очень много личного состава и техники.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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