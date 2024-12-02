Контрнаступление россиян на Курщине проваливается: Свитан назвал главную проблему врага

Российские военные пытаются вытеснить украинских воинов с Курщины, но во время атак враг теряет много личного состава и техники.

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Контрнаступление россиян на Курщине проваливается, отмечает Свитан/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Кратко:

Контрнаступление российских войск на Курщине проваливается

Российские военные теряют много личного состава и техники во время атак

Российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери. Российская армия во время своих атак теряет очень много личного состава и техники.

Об этом полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "24 каналу". Он дал свою оценку ситуации на Курском направлении.

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По словам Свитана, контрнаступление российских войск на Курщине проваливается. Украинские воины взяли в плен десятки захватчиков и ликвидировали много как вражеских бойцов, так и техники.

Эксперт отметил, что задача украинских военных в Курской области заключается не в том, чтобы захватить больше территорий, а в том, чтобы уничтожить большее количество российских войск с любых позиций и на любых расстояниях. Поэтому защитники Украины заставляют врага атаковать, ведь во время атак противник теряет очень много личного состава и техники, а для украинских войск это очень важно.

"Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях... Мы должны вызвать эти атаки на себя как раз для их уничтожения. Россиянам придется это делать", - отметил военный эксперт.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее Свитан отмечал, что ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов на Курщине. Украинские военные держат под огневым контролем одну из ключевых дорог на Курском направлении.

Также ранее Главред сообщал, что генерал выдал правду о ситуации на Курщине. Подход к боям в Курской области предусматривает передвижение войск, нанесение ударов - и фронтовых, и фланговых.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин поставил цель захватить сразу два города. Российские оккупанты продолжают активно исследовать линию фронта в поисках слабых мест в украинской обороне, чтобы попытаться прорвать ее. Об этом 1 декабря заявил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко. Варченко отметил, что в этом году оккупанты могут похвастаться лишь уничтожением украинских городов, таких как Авдеевка и Угледар.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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