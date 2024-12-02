Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

Кратко:
- Шольц прибыл в Киев
- Это первый визит за 2,5 года
- У канцлера Германии запланирована встреча с Зеленским
В понедельник, 2 декабря, в Киев приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Это его первый визит в столицу Украины за два с половиной года.
Как пишет немецкое издание Zeit online, Шольц приехал в Киев на поезде. По приезду политик объявил о дальнейших поставках оружия на сумму в 650 миллионов евро в декабре.
"Я хотел бы прояснить здесь, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе", — сказал он.
Отмечается, что визит Шольца является знаком солидарности с Украиной.
"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", - сказал канцлер Германии.
Смотрите видео - Олаф Шольц прибыл в Киев на поезде:
В Киеве Шольц хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О визите не было объявлено заранее по соображениям безопасности.
Канцлер впервые побывал в украинской столице незадолго до российского вторжения в феврале 2022 года. Через четыре месяца после нападения России в июне 2022 года последовал еще один визит с участием президента Франции Эммануэля Макрона и тогдашнего премьер-министра Италии Марио Драги.
Обновлено. В соцсети Х Олаф Шольц подтвердил, что сегодня объявит о дополнительной военной помощи Украине.
"Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Во время встречи с Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре", - написал написал канцлер Германии.
Военная помощь Германии Украине
Германия считается самым важным поставщиком оружия в Украину после США.
По информации правительства Германии, после российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украину было поставлено или обещано немецкое вооружение и военная техника на сумму около 28 миллиардов евро. В их число входят объявленные Шольцем поставки на 650 миллионов евро в декабре.
Щольц позвонил Путину и Зеленскому - что известно
Как сообщал Главред, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они разговаривали в течение одного часа.
Шольц отметил, что этот разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.
В то же время, Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". Этот разговор может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.
29 ноября стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем.
По словам президента, он поблагодарил Шольца за лидерство в помощи Украине системами ПВО. Он также подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции становились крепче, "потому что именно это будет заставлять Россию к настоящему миру".
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