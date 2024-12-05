Кремль хочет сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил - Коваленко

Большие выплаты не помогают врагу пополнять ряды армии РФ в необходимых темпах.

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Путин не показывает, что готов способствовать справедливому миру / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Коваленко:

Россия хочет продолжать войну

Кремль ищет возможности для пополнения живой силы

Путин попытается прибегнуть к манипуляциям

Действия страны-агрессора России свидетельствуют о том, что враг не рассматривает сценарий окончания войны. Об этом в Telegram заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, даже большие выплаты не смогли положительно повлиять на пополнение живой силы РФ и темпы привлечения контрактников снижаются.

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"Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот. Враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил", - рассказал Коваленко.

Руководитель ЦПД также добавил, что россияне на тренировочных полигонах отрабатывают потенциальное форсирование Днепра. Учитывая это, вливания в ВПК и попытки наращивать состав вооруженных сил - сигналов готовности Путина прекратить войну пока не видно.

Кремлевский диктатор не хочет проиграть войну, поэтому может в течение 2025 года манипулировать. К тому же, рекордные статьи бюджета на оборонку и пропаганду, скорее всего, свидетельствуют о том, что Кремль хочет соврать ради достижения паузы в боевых действиях для укрепления собственной армии.

"На этом фоне позиция Украины очень четкая - мир через силу. А жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами", - отметил Коваленко.

Позиция Украины и России по установлению мира

Напомним, СМИ опубликовали условия, на которых РФ готова начать диалог с Украиной. Среди них то, что переговоры могут вестись относительно точного разделения четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, а вот будущее Крыма не подлежит обсуждению. Кроме этого Путин якобы настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО.

Впоследствии западная пресса утверждала, что Владимир Зеленский постепенно меняет свою риторику относительно прекращения войны с Россией, намекая на то, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО.

Ранее Главред писал, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Однако идет речь об устойчивом мире, ведь нестабильный, или временный мир не служит ни интересам США, ни Украины.

Другие новости о планах Кремля:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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