'Россия будет поднимать ставки': у Зеленского назвали главные цели Кремля в войне

Россия пытается добиться прекращения поддержки Украины западными союзниками и завершить войну на своих условиях, отметил Михаил Подоляк.

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У Зеленского назвали главные цели Кремля в войне / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Подоляк:

Россия пытается не только оккупировать как можно больше территорий Украины, но и добиться уступок от Запада

Кремль добивается создания гарантий, которые сделают невозможным его поражение в войне

Для Российской Федерации сейчас ключевой целью является не только расширение контроля над украинскими территориями, но и попытка добиться уступок от Запада. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для "РБК-Украина".

Подоляк отметил, что Кремль стремится не столько к капитуляции Украины, сколько к изменениям в политике США и Европейского Союза. Москва хочет добиться прекращения западной поддержки Киева и достижения договоренностей, которые позволят завершить войну на условиях, учитывающих ее ультимативные требования.

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По его словам, среди таких требований - закрепление за Россией оккупированных территорий, избежание ответственности за развязывание войны и создание гарантий, которые сделают невозможным ее поражение.

"Непоражение они же там (в России, - ред.) продадут как пропаганду, что это победа. Промежуточная победа. Вот что для России важно. И поэтому Россия будет продолжать поднимать ставки", - добавил советник главы Офиса президента.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона и проводят подготовку к форсированию Днепра. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, подчеркнув, что украинские военные готовы к любым сценариям.

На Харьковщине российские оккупанты предприняли очередную попытку прорыва в город Купянск. Для атаки использовались бронетехника и пехота. Информацию о наступлении врага подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что попытка прорыва состоялась сегодня, 4 декабря.

Что касается Донетчины, эксперт Александр Мусиенко прогнозирует, что ключевая битва за город Покровск, вероятно, состоится уже в следующем году.

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Кто такой Михаил Подоляк: кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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