Работать или домой: Шольц сделал неожиданное заявление об украинцах в Германии

Зеленский и Шольц обсудили вопросы трудоустройства украинцев в Германии.

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Шольц призывает украинских беженцев искать работу или возвращаться домой / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Главное из заявления Шольца:

Шольц призвал безработных украинцев в Германии искать работу или возвращаться в Украину

Германия должна создать условия для трудоустройства беженцев

Зеленский предложил создать учреждение для трудоустройства или возвращения украинцев

Безработным украинцам, которые находятся в Германии, нужно искать работу или возвращаться на родину. Зеленский предлагает создать специальное учреждение для трудоустройства украинцев. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время правительственных слушаний в Бундестаге, пишет ntv.

По его словам, Германия должна обеспечить надлежащие условия для украинских беженцев и других мигрантов, чтобы они могли найти работу после завершения курса изучения языка и других адаптационных мероприятий.

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"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", - сказал Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что предыдущие инициативы, направленные на стимулирование занятости среди украинских беженцев, не дали желаемого результата, и поэтому необходимы новые шаги. Он сообщил, что он "очень подробно" говорил об этом во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", - добавил Шольц.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет давить на граждан, которые выехали за границу после начала войны, чтобы заставить их вернуться. Президент также призвал украинцев за рубежом поддерживать страну, работать в оборонной промышленности и платить налоги.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил перенаправить социальные выплаты для украинцев в Германии непосредственно в Украину.

Как сообщал Главред, ирландские чиновники разрабатывают предложения, согласно которым с 3 марта 2025 года украинские беженцы, прибывающие в страну, не будут получать государственного жилья. В первую очередь выселять будут тех украинцев, которые живут в государственном жилье дольше всех.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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