Беженцев из Украины меньше на 2 млн: демограф удивил неожиданным раскладом

Людей пенсионного возраста в структуре беженцев из Украины выехало меньше всего, говорит Александр Гладун.

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По оценка международных организаций, в связи с войной из Украины выехало примерно 6,8 млн человек, заявил доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"Примерно 600 тысяч - это за пределами Европы. Остальные - на территории Европы, и в это число входит 1 280 000 человек на территории Беларуси и России (но мы не знаем, насколько точны эти данные)", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что детей до 18 лет среди выехавших – около 32%, в возрасте с 18 до 64 лет - 62%, а старше 65 лет - 6% населения.

"То есть можно сказать, что людей пенсионного возраста в структуре выехало меньше всего. Самый большой возрастной интервал - люди трудоспособного возраста и дети, которые там находятся. Они взрослеют, из детской группы переходят в группу взрослых и там остаются", - пояснил он.

Смотрите видео - интервью Александра Гладуна Главреду:

Вместе с тем собеседник говорит о том, что, если взять данные пограничной службы Украины и ориентироваться на сальдо миграции, то есть разницу между теми, кто выехал и въехал, и разница может достигнуть полутора-двух миллионов человек.

"Потому что в странах Европы возможен так называемый двойной учет, обусловленный тем, что нашим гражданам разрешили свободно перемещаться по всем странам. И может быть такая ситуация, что они еще зарегистрированы в одной стране и уже начали регистрацию в другой. В 2023 году у нас были свои дискуссии с представительством управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, и тогда они вообще давали цифру где-то в 8 млн наших граждан. Мы сказали, что это слишком большое число, они два-три месяца работали и после этого сократили свою оценку на 2 млн", - уточнил он.

Гладун добавил, что при этом со стороны пограничной службы возможен недоучет, который произошел в начале 2022 года, после полномасштабного вторжения: "Тогда Госпогранслужба, возможно, не успевала всех регистрировать, вносить в базу данных, у некоторых людей не было загранпаспортов (да и даже внутренних документов часто не было). Поэтому возможен недоучет. А реальная ситуация находится, возможно, где-то посередине".

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Напомним, в Польше, по данным украинского МИД, проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а в целом за рубежом - почти миллион военнообязанных. В связи с этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории граждан, подчеркивая, что такие выплаты вредят обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинским беженцам, находящимся в Германии, и призвал их активнее искать работу. Шольц подчеркнул, что многие украинцы продолжают получать помощь от государства, хотя должны работать.

Как сообщал Главред, в Европейском Союзе пока невозможно внедрить дифференцированный подход к украинским беженцам на основе пола, возраста или военнообязанности. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила, что это противоречит Директиве о временной защите.

/ Инфографика Главред

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