Отправка мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: ответ Брюсселя

ЕС обсуждает с украинскими властями возвращение мужчин в Украину.

https://glavred.info/ukraine/otpravka-muzhchin-mobilizacionnogo-vozrasta-iz-es-v-ukrainu-otvet-bryusselya-10598666.html Ссылка скопирована

Украинские беженцы в ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Европейском Союзе невозможно применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте или военнообязанности. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью "Радио Свобода".

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС, - ред.)", - сообщила еврокомиссар.

На вопрос, помог бы ЕС помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

видео дня

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - подчеркнула она.

Ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика: Главред

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, сейчас Верховная Рада ожидает приказ Минобороны о невозможности мобилизации "ограниченно годных" мужчин в возрасте до 25 лет. В то же время депутаты пока не знают, каким образом в армии должны будут заменить тех, кто подпадают под эту категорию и уже были ранее мобилизованы.

В то же время, офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский считает, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, потому что эти воины являются "самыми эффективными" в бою.

Кроме того, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред