Военнообязанные будут получать штрафы через 'Дію': кого это касается

В Минобороны отмечают, что работники ТЦК и СП не будут задерживать на улицах военнообязанных граждан, которые обновили военно-учетные данные.

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В Минобороны рассказали, кто может получать штрафы через "Дію" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Военнообязанные граждане Украины смогут узнать о штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных через приложение "Дія". Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Однако, по его словам привлечение к ответственности за административное правонарушение является процедурой, которая может занимать от трех месяцев до года.

Также он добавил, что автоматического штрафования военнообязанных, которые не успели обновить свои данные не будет

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"Штраф - это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении "Дія" можно будет это сделать", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что обновление военно-учетных данных можно провести как в ТЦК и СП, так и в приложении "Резерв+", но теперь это не освобождает от штрафа, поскольку закончился 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных.

Лазуткин добавил, что военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями закона, больше не будут задержаны на улицах работниками ТЦК и СП.

"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", - сказал он.

Спикер отметил, что военнообязанные обновляли свои данные для того, чтобы было понятно их местонахождение для возможного направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

Кому нужно обновлять военно-учетные данные / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что ждет тех, кто не обновил военно-учетные данные до 16 июля

Напомним, как ранее сообщал Главред, в мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Как отмечает Reuters, спикер Минобороны Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией".

С 17 июля вступают в силу новые ограничения по пересечению границы. Всем мужчинам от 18 до 60 лет будут проверять военный билет, сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Это касается также тех, кто уже имеет разрешение на пересечение границы.

Адвокаты объясняют, что если военнообязанный не обновил свои учётные данные в течение двух месяцев и был привлечён к административной ответственности, во время встречи с сотрудниками ТЦК и полиции его могут задержать и доставить в военкомат.

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