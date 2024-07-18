Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

По словам аналитика, впервые в США два человека, претендующих на высший пост в государстве, вызывают столь острое недовольство у избирателей оппонента.

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Александр Кочетков спрогнозировал грозят ли Трампу новые покушения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании ее больше повысит уровень напряжения в американском обществе. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, меры по охране двух основных конкурентов на выборах США - Джо Байдена и Дональда Трампа - будут усилены.

"Поэтому фактически угроза будет уменьшена. Хотя напряжение в американском обществе, его поляризация там точно не уменьшится", - сказал Кочетков.

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"Впервые в США два человека, претендующих на высший пост в государстве, вызывают столь острое недовольство и страшную ярость у избирателей оппонента. Такой поляризации в Штатах ещё не было", - добавил аналитик.

Ранее Александр Кочетков заявил, что на волне эмоций после покушения рейтинг Трампа подскочит на 5-7%, но скоро всё может измениться. Аналитик не исключает, что еще может произойти множество различных событий, которые перекроют это покушение.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Покушение на Трампа - что известно

14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял на трибуне. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.

Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.

16 июля стало известно, что Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Также Трамп выбрал себе нового вице-президента. Им может стать - при условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Отметим, Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией. Он последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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