Поможет ли покушение выиграть выборы в США Трампу: Кочетков дал прогноз

На волне эмоций после покушения рейтинг Трампа подскочит на 5-7%, но скоро всё может измениться.

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Для Байдена участие в выборах в США 2024 – это последний бой, считает Кочетков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал, какими будут политические последствия покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании на второй строк в Белом доме и как это отразится на шансах республиканца победить на президентских выборах.

"Действительно много говорят о том, что раненый краешек уха Трампа обеспечит ему возвращение в Белый дом, более того, для этого он дал бы и второе ухо себе отстрелить. Но это не совсем так", - сказал он в интервью Главреду.

По словам Кочеткова, на волне эмоций после покушения рейтинг Трампа подскочит на 5-7%, но скоро всё может измениться.

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"Покушение ещё ничего не решает. Избирательная кампания-2024 в США невероятно бешеная, неуправляемая, эмоциональная и нерациональная. С обеих сторон", - считает аналитик.

Кочетков добавил, что для Байдена участие в выборах в США 2024 – это "последний бой, последнее решительное действие в жизни".

Кочетков не исключает, что еще может произойти множество различных событий, которые перекроют это покушение.

"Возможны новые покушения, в том числе на Байдена, возможны другие потрясения и скандалы, которые перекроют эффект от покушения на Трампа. Выборы в США состоятся в начале ноября, то есть до них ещё три месяца, а за это время в Штатах ещё такого наделают, что это покушение не будет иметь принципиального значения", - не исключает он.

Что касается попыток оппонентов Трампа снять его с выборов с помощью юридических процедур и судов, то они скорее всего провалятся. Кочетков считает, что суды после покушения не будут принимать решения против Трампа, потому что он – пострадавший, а суды в Америке учитывают общественное мнение.

"Поэтому различные юридические методы воздействия на Трампа отпадут, но останется всё остальное: провокации, пиар-акции и тому подобное. Да и сам Трамп не знает, что он может выкинуть до выборов. В общем, проблема не в Трампе и не в покушениях на него, а в том, что Байден не слишком адекватен", - резюмировал Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Покушение на Трампа

14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял на трибуне. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.

Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.

Байден осудил нападение, призвав американцев объединиться против насилия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

16 июля стало известно, что Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Также Трамп выбрал себе нового вице-президента. Им может стать - при условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Отметим, Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией. Он последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.

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