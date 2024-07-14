"Молюсь за него": Байден отреагировал на покушение на Трампа, срочно едет в Белый дом

Байден осудил стрельбу и призвал страну к объединению.

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Появилась реакция Байдена на стрельбу на митинге Трампа / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу покушения на своего соперника Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Глава Америки сказал, что "молится" за него и поблагодарил спецслужбы за хорошо проделанную работу по его защите.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден уже связался с Трампом.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", — высказался Байден. видео дня

Отдельно Байден поблагодарил спецслужбу за то, что ее бойцы доставили пострадавшего в безопасное место.

"В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его (насилие, — Главред)", — подчеркнул Байден.

CNN пишет, что Байден прервал свои выходные в Делавэре и вернулся в Белый дом — чтобы получить последние отчеты по стрельбе на митинге с участием Трампа.

Покушение на Дональда Трампа — главное

Во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь.

Когда Трампа вели со сцены, он поднял кулак и кричал в ответ толпе. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

На месте покушения была найдена винтовка AR, которая продается в американских оружейных магазинах.

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