"Молюсь за него": Байден отреагировал на покушение на Трампа, срочно едет в Белый дом

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу покушения на своего соперника Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Глава Америки сказал, что "молится" за него и поблагодарил спецслужбы за хорошо проделанную работу по его защите.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден уже связался с Трампом.
"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", — высказался Байден.видео дня
Отдельно Байден поблагодарил спецслужбу за то, что ее бойцы доставили пострадавшего в безопасное место.
"В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его (насилие, — Главред)", — подчеркнул Байден.
CNN пишет, что Байден прервал свои выходные в Делавэре и вернулся в Белый дом — чтобы получить последние отчеты по стрельбе на митинге с участием Трампа.
Покушение на Дональда Трампа — главное
Во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь.
Когда Трампа вели со сцены, он поднял кулак и кричал в ответ толпе. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия.
Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.
На месте покушения была найдена винтовка AR, которая продается в американских оружейных магазинах.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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