Покушение на Трампа: стало известно имя стрелявшего в экс-президента США

Мотивы стрелка неясны, покушавшегося на Дональда Трампа застрелили снайперы Секретной службы.

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В Дональда Трампа стрелял Томас Мэтью Крукс / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, Telegram

Стали известны подробности покушения на экс-президента США Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

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Предварительно, Крукс вел стрельбу с крыши промышленного здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп.

При этом также уточняется, что на месте покушения на Трампа была найдена винтовка AR, которая продается в американских оружейных магазинах.

Расследование покушения на Трампа

Расследованием занялась ФБР. Ведомство сообщило, что предварительных сведений о готовившемся покушений не было, и пока установить личность стрелка не удалось, но "близко к этому". ФБР пообещало назвать имя нападавшего после того, как на 100% убедится в этом.

В свою очередь полиция Пенсильвании объявила, что пока не может с полной уверенностью квалифицировать произошедшее как нападение стрелка-одиночки. "В настоящее время у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза", — уточнил подполковник Джордж Бивенс.

Детали покушения на Трампа

Как сообщил пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг, с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавших.

Добавим, что среди раненных — племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона. Он рассказал, что племянник получил ранение в шею, но травма "несерьезная" и мужчина уже "чувствует себя хорошо".

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Сам Трамп позднее прокомментировал стрельбу в Пенсильвании. В публикации Truth Social он заявил, что получил ранение в верхнюю правую часть уха.

"Меня ранили пулей, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышав свист, выстрелы и сразу почувствовав, как пуля раздирает кожу", - отметил он.

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