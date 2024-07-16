УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2024, 00:12
48
По данным западных изданий, рейтинг Трампа опережает Байдена в президентской гонке.
Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу
Трамп официально стал кандидатом в президенты США: / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп официально стал кандидатом на выборах президента США. Об этом сообщает CNN.

Он набрал достаточное количество голосов на национальном съезде в Милуоки, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Отмечается, что делегация из Флориды поставила его на первое место.

Рейтинг Трампа

The Times отмечает, что Дональд Трамп значительно опережает действующего президента США Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". В издании акцентируют на том, что отрыв был зафиксирован еще до покушения на жизнь Трампа.

видео дня

"Шаткими" называют 7 штатов: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Обычно на выборах побеждает тот кандидат, который получает симпатии именно в этих штатах. The Times пишет о том, что Трамп якобы получил преимущество над Байденом во всех семи штатах.

Некоторые избиратели говорят, что они отдают предпочтение Трампу из-за преклонного возраста Байдена и убеждения, что Трамп справится лучше с президентской работой.

"Опрос показывает низкие шансы президента Байдена на переизбрание. Он выиграл в шести из семи штатов в 2020 году [мизерно проиграв в Северной Каролине чуть более чем на один балл], но сейчас уступает во всех", - говорят организаторы опроса с платформы YouGov.

Дональд Трамп - последние новости

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Зеленский же подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Трампом, если он победит на выборах главы государства в этом году.

Сам Трамп не скрывает своего отношения к российско-украинской войне, постоянно утверждая, что Украине придется жертвовать своими территориями, чтобы закончить войну "миром" с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп выборы в США президентские выборы в США Трамп новости
Реклама

Главное за день

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

00:12 Политика
Трамп выбрал в вице-президенты сенатора, саботировавшего помощь Украине: кто он

Трамп выбрал в вице-президенты сенатора, саботировавшего помощь Украине: кто он

22:47 Мир
РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности

РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности

22:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 11105

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 6962

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Испанский стыд : путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом 3004

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение 2566

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

Последние новости

00:12

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

15 июля, понедельник
22:47

Трамп выбрал в вице-президенты сенатора, саботировавшего помощь Украине: кто он

22:33

РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности

22:30

Часов со светом будет значительно больше: в Укрэнерго сказали, когда ждать улучшения

22:26

Сколько штрафов можно получить, если не обновить данные в ТЦК - ответ адвоката

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
22:00

Почему кондиционер плохо охлаждает: 6 главных причин, которые нужно знатьВидео

21:55

Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого ранения на фронте

21:53

В ЕК дали Орбану "пощечину" за братание с Путиным: официальное заявление

21:41

"Бывший" Дорофевой женился во второй раз: Позитив показал нежные фото с женой

Реклама
21:36

Запад усилит проверку нефтяного флота РФ: в Bloomberg раскрыли, что происходит

20:42

В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

20:41

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:16

Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей

20:03

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

19:48

Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецептВидео

19:42

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:31

"Почет и светлая память": на войне погиб известный украинский артист

19:26

Германия отреагировала на угрозы Кремля направить ракеты на Европу

19:10

Покушение на Дональда Трампа: ошибки, на которых никто не училсямнение

19:04

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

Реклама
18:38

Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многихВидео

18:25

Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркаламиВидео

18:18

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

18:16

Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из "Панцирей"

17:35

"Вы там были?": Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

16:40

Не останется молодости и красоты: чем нельзя умываться 16 июля - приметы

16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

Реклама
15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять