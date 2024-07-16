Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

По данным западных изданий, рейтинг Трампа опережает Байдена в президентской гонке.

https://glavred.info/politics/tramp-oficialno-stal-kandidatom-v-prezidenty-ssha-kakoy-u-nego-shans-na-pobedu-10581017.html Ссылка скопирована

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп официально стал кандидатом на выборах президента США. Об этом сообщает CNN.

Он набрал достаточное количество голосов на национальном съезде в Милуоки, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Отмечается, что делегация из Флориды поставила его на первое место.

Рейтинг Трампа

The Times отмечает, что Дональд Трамп значительно опережает действующего президента США Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". В издании акцентируют на том, что отрыв был зафиксирован еще до покушения на жизнь Трампа.

видео дня

"Шаткими" называют 7 штатов: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Обычно на выборах побеждает тот кандидат, который получает симпатии именно в этих штатах. The Times пишет о том, что Трамп якобы получил преимущество над Байденом во всех семи штатах.

Некоторые избиратели говорят, что они отдают предпочтение Трампу из-за преклонного возраста Байдена и убеждения, что Трамп справится лучше с президентской работой.

"Опрос показывает низкие шансы президента Байдена на переизбрание. Он выиграл в шести из семи штатов в 2020 году [мизерно проиграв в Северной Каролине чуть более чем на один балл], но сейчас уступает во всех", - говорят организаторы опроса с платформы YouGov.

Дональд Трамп - последние новости

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Зеленский же подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Трампом, если он победит на выборах главы государства в этом году.

Сам Трамп не скрывает своего отношения к российско-украинской войне, постоянно утверждая, что Украине придется жертвовать своими территориями, чтобы закончить войну "миром" с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред