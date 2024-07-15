Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан совершил так называемые мирные вояжи в Украину, Россию и Китай, что не понравилось многим представителям стран ЕС. Однако представитель венгерского таким образом может искать выгоду перед предстоящими президентскими выборами в США.
Орбан понимает, что только победа Дональда Трампа в Штатах будет гарантировать ему выгодную позицию. Об этом в интервью Главреду рассказал директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.
"Конфликт администрации президента США Байдена, а до того Обамы с венграми - это дипломатическая притча во языцех. Потому что назначать послом открытого гомосексуалиста и человека, который работал в общественном секторе правозащитником в том году, когда Орбан принимает законопроекты против гомосексуализма и сворачивает почти всю деятельность общественного сектора в Венгрии - это хорошее проявление того, как американская демократическая партия относится к Орбану", - говорит Краев.видео дня
Зато премьер Венгрии знает, что Трамп его обожает и это взаимно. И недаром Орбан 7 лет подряд появляется на мероприятиях Республиканской партии и ее консервативного крыла.
Сейчас венгерский премьер является одним из активных европейских так называемых консерваторов, которые постоянно на слуху в США. И Орбан хочет себя представить как единственного европейского политика, который сможет договориться с Трампом, поэтому его избрание будет выгодно Орбану.
Кто такой Александр Краев
Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических и безопасностных студий. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА).
Исследовательские интересы:
- внешняя политика и внутриполитические процессы США;
- международная политика в Северной Америке;
- внутренняя и внешняя политика Великобритании;
- проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;
- международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.
"Мирные" вояжи Орбана - что известно
Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Во время общения Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше о прекращении войны и передаче некоторых территорий в собственность РФ.
После серии визитов политика в Украину, Россию и Азербайджан премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин. По его словам, он прибыл в Китай с "мирной миссией".
Другие новости о последствиях визитов Орбана:
- Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times
- Орбану устроят бойкот в ЕС после вояжа к Путину и Си: все подробности
- Орбан доигрался с "мирными" вояжами: в ЕС могут организовать бойкот - Politico
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