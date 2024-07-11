Орбану устроят бойкот в ЕС после вояжа к Путину и Си: все подробности

Швеция и еще пять стран не будут участвовать в министерских заседаниях в ЕС, пока там председательствует Венгрия.

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Несколько стран ЕС будут бойкотировать заседание министров под председательством Венгрии / коллаж: Главред, фото: Укринформ, Википедия

Министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что ее правительство не будет участвовать в министерских заседаниях, которые в ЕС будет возглавлять Венгрия в знак протеста. Об этом дипломат сказала в интервью агентству Reuters.

Как сказала Росвалл, такое решение в ее правительстве приняли из-за того, что венгерский премьер Виктор Орбан ездил к диктатору Путину на переговоры. Именно поэтому Швеция в знак протеста не направит своих делегатов на заседание в ЕС.

"Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. - Ред.) являются вредными и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", - заявила она. видео дня

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Министр Швеции добавила, что к бойкоту уже присоединились такие страны, как: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Орбан, его политика и председательство в ЕС

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

Также стало известно, что 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился во Флориду на встречу с вероятным кандидатом на выборах США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее во время визита в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

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