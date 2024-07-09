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Ни сочувствия, ни осуждения РФ: "интересная" реакция Орбана на удар по Охматдету

Мария Николишин
9 июля 2024, 19:59обновлено 9 июля, 21:36
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Растущая интенсивность войны является призывом к мировым державам отказаться от своей военной политики и, вместо этого, создать политику мира, говорит Орбан.
Ни сочувствия, ни осуждения РФ: 'интересная' реакция Орбана на удар по Охматдету
Реакция Орбана на удар по Охматдету / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС

Страна-агрессор Россия 8 июля нанесла удар по "Охматдету" в Киеве. Глава венгерского правительства Виктор Орбан спустя более суток впервые прокомментировал этот удар оккупантов. Свой комментарий он написал в соцсети X.

В частности, Орбан не выразил слова соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара. Кроме этого, он ни словом не упомянул о том, что за этим страшным ударом стоит Россия.

Он заявил, что вчерашнее трагическое и отвратительное нападение в Киеве доказывает, что опасения венгров были оправданы.

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"Как и можно было предвидеть, жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень. Именно поэтому 9 дней назад мы начали миротворческую миссию. Растущая интенсивность войны является призывом к мировым державам отказаться от своей военной политики и, вместо этого, создать политику мира, чтобы направить Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так можно избежать дальнейшего кровопролития", - сказал Орбан.

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Удар РФ по "Охматдету" - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

После ракетного удара по "Охматдету" министерства Украины начали прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления заведения и помощи пострадавшим.

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