Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощь

Германия обещает отправить спасательный рейс в Украину уже в среду.

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Германия и Польша возьмет на лечение детей из Охматдета / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, Андрей Ермак

Российские оккупанты ударили ракетой по самой большой детской больнице в Европе - Охматдет. Там проходили лечение сотни детей с разных частей страны и даже мира. В секунду эти детки остались без помощи. Некоторые страны предложили свою помощь и пообещали взять детей к себе на лечение.

Первым свою помощь предложил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

"Я обещал министру здравоохранения (Украины - Главред) Виктору Ляшко, что мы примем больных детей, которым нужна помощь, в любое время, следующий спасательный рейс стартует в среду. Путин снова показал своей целенаправленной атакой на детскую больницу: он военный преступник", - написал

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Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил слова поддержки Украине.

"Германия непоколебимо стоит на стороне украинского народа. Особенно в эти трудные времена", - написал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов оказать помощь в лечении детей из Охматдета. Об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве.

"Что касается киевских детей. Если потребуется помощь и Польша может быть полезна, дайте нам знать… Мы сделаем всё, что в наших силах", – сказал Туск.

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