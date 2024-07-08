Обстрел "Охматдета" показал лицо РФ: ЕС и США хотят расследования

Обстрел главной детской больницы страны "Охматдет" в Киеве в очередной раз показал истинное лицо страны-агрессора. Поэтому на Западе требуют расследования.

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Преступления РФ, вроде удара по "Охматдету" должны расследоваться отдельно / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Pentagon

В Белом доме отреагировали на удар агрессора России по детской больнице в Киеве. Там осудили этот террористический акт и считают, что он заслуживает отдельного расследования.

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне заявил, что подобные обстрелы РФ являются ужасными и не могут быть обоснованы, поэтому расследование этого преступления просто необходимо.

"Атака на роддом, а также на детскую больницу - к сожалению то, что происходит не впервые во время войны... Я рассчитываю, что этот удар является таким, что потребует более глубокого изучения, расследования", - подчеркнул он. видео дня

Об идее о расследовании массированного ракетного удара по Украине 8 июля заговорили и в Евросоюзе. В Европейской внешнеполитической службе заявили, что обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров.

В ведомстве напомнили, что больницы, согласно международному гуманитарному праву, пользуются особой защитой, а дети не могут быть легитимной мишенью. Страна-агрессор Россия, зато умышленно атакует невинных гражданских лиц и инфраструктуру с начала полномасштабной войны в Украине.

Такие умышленные нападения на гражданских могут приравниваться к преступлениям против человечности. Поэтому эти и другие преступления РФ являются предметом международных расследований, в том числе и МУС. Все руководители, соучастники и исполнители этих зверств должны и будут привлечены к ответственности.

Кто такой Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома, американский дипломат, который работал послом Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в администрации Байдена, пишет Википедия.

Российский ракетный удар по "Охматдету" - что известно

Утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Мэр города Кличко сообщил, что пациентов детской больницы, в которую ударила вражеская ракета, эвакуировали в коммунальные больницы города, однако потом стало известно, что прямо во время удара в помещении проводили три операции.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки страны-агрессора в больнице нет света, кислорода и воды. А те, кто находился в операционной во время взрыва, получили загрязнение грудной полости, потому что операции были на сердце. Сейчас медики на базе другой больницы пытаются спасти жизнь тем малышам.

Напомним, в общем российские ракеты убили 33 человека и ранили 140 человек. Однако количество пострадавших и погибших может увеличиться, ведь спасатели до сих пор кое-где разбирают завалы после массированной атаки РФ на украинские города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Покровск и Славянск.

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