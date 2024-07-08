Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

Россияне "хотели растянуть элемент террора", отметил эксперт Александр Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/masovaniy-udar-po-ukrajini-ne-buv-zvichaynim-yaki-cili-peresliduye-rosiya-eksperti-10579265.html Ссылка скопирована

Россия сегодня убила десятки людей / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС, соцсети

Россия ударами по скоплениям людей будет пытаться принудить Украину к миру на своих условиях, применяя так называемую тактику шока и трепета, рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

Он отметил, что цели энергообъектов на этот раз сменились скоплениями мирных граждан. И все это происходит на фоне саммита НАТО.

Для более "результативной" реакции армия Путина убивает самых уязвимых граждан в условиях жестокой войны - женщин и детей.

видео дня

"Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин накануне саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональной, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан", - пояснил Селезнев.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что атака была длительной и накатывалась волнами, поскольку россияне "хотели растянуть элемент террора". Однако он не стал утверждать, что обстрел был умышленно осуществлен накануне саммита НАТО.

Удар по Украине 8 июля - главное

Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.

В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред