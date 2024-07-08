УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

Яна Ставская
8 июля 2024, 19:50
159
Россияне "хотели растянуть элемент террора", отметил эксперт Александр Коваленко.
Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты
Россия сегодня убила десятки людей / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС, соцсети

Россия ударами по скоплениям людей будет пытаться принудить Украину к миру на своих условиях, применяя так называемую тактику шока и трепета, рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

Он отметил, что цели энергообъектов на этот раз сменились скоплениями мирных граждан. И все это происходит на фоне саммита НАТО.

Для более "результативной" реакции армия Путина убивает самых уязвимых граждан в условиях жестокой войны - женщин и детей.

видео дня

"Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин накануне саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональной, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан", - пояснил Селезнев.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что атака была длительной и накатывалась волнами, поскольку россияне "хотели растянуть элемент террора". Однако он не стал утверждать, что обстрел был умышленно осуществлен накануне саммита НАТО.

Удар по Украине 8 июля - главное

Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.

В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Александр Коваленко Владислав Селезнев война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

20:22 Украина
Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

19:50 Синоптик
Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 8615

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 6566

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ 4180

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света 2110

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

Последние новости

20:37

"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

20:22

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

19:57

Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

19:50

Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

19:50

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали

19:18

Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом

19:16

Чем лучше всего чистить стиральную машину: как справиться с застарелой проблемой

18:56

"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

Реклама
18:54

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:45

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

18:41

Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

18:35

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:18

Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врачФото

18:11

Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

18:01

Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

17:51

Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

17:42

"Это лицо России" - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

17:34

Загадку природы отгадают только самые сметливые: что будет, если расплавить соль

17:30

Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

Реклама
17:11

"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

17:09

Зеленский "разнес" попытки Орбана втянуть Украину в "мир" с Путиным

17:08

Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте: как спасти урожай

16:51

Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атакиФото

16:43

Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

16:29

В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев - Зеленский

16:18

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

16:15

Средство от комаров своими руками: как справиться с нашествием надоедливых насекомых

16:03

"Ответ будет": в ГУР пообещали отомстить РФ за кровавые удары по больницам

16:00

"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар РФ по детской больнице в Киеве

15:51

Почти финал в полуфинале - Испания-Франция, все что нужно знать о матче

15:38

Спланированные цели РФ: Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдету

15:25

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

15:24

Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

15:11

Чем можно запитать компьютер, если нет света: простые совету спасут работу и деньги

15:11

Умеров раскритиковал Запад за недостаток ПВО после утренней атаки россиян

15:09

Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"Фото

14:56

"Охматдет" был мишенью: в Сети появились кадры удара - анализ Defense Express

14:51

Появилось циничное оправдание Россией ударов по Охматдету и другим объектам Киева

14:47

Нужны всего 2 ингредиента: женщина поделилась лайфхаком для чистки украшенийВидео

Реклама
14:30

Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишьВидео

14:19

Ротару с Украиной: легендарная певица отреагировала на ракетный обстрел 8 июляФото

14:04

Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

14:03

Повторный удар по Киеву: РФ атаковала роддом ракетами, есть жертвы и раненые

13:44

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам УкраиныФото

13:36

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФФото

13:25

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедиюВидео

13:12

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - КличкоВидео

12:53

Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

12:48

Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять