Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

РФ нанесла комбинированный удар по Украине с использованием ракет, рассказал Николай Олещук.

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Появились подробности удара РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, АрміяІнформ

В ходе массированного удара по Украине в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ выпустила 38 ракет, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

При этом украинским защитникам удалось сбить 30 ракет россиян, сообщил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

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Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистических ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Вместе с тем командующий ВС уточнил, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистических ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

/ t.me/ComAFUA

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

/ Главред

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