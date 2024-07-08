Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине в понедельник, 8 июля.
Как написал он в Facebook, на этот раз вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что затрудняет их уничтожение и повышает угрозу последствий от сбивания.
Он отметил, что, учитывая ночную атаку, 8 июля российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты различных типов, 33 удалось сбить противовоздушной обороне.
Украинский офицер также говорит, что враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БпЛА, но и другие средства воздушного нападения - крылатые и баллистические ракеты.
Это приводит к тому, что их становится труднее обнаруживать и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками, уточнил он.
"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась иногда на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении", - добавил Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
Был начальником отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Занимал должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.
Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.
Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.
Больше новостией:
- Над городом столб дыма: Харьков под массированным ударом
- "Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз
- Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред