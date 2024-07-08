Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

Враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения, отметил представитель ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/rakety-shli-na-sverhmalyh-vysotah-ignat-raskryl-detali-massirovannogo-udara-rf-10579220.html Ссылка скопирована

Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине в понедельник, 8 июля.

Как написал он в Facebook, на этот раз вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что затрудняет их уничтожение и повышает угрозу последствий от сбивания.

Он отметил, что, учитывая ночную атаку, 8 июля российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты различных типов, 33 удалось сбить противовоздушной обороне.

видео дня

Украинский офицер также говорит, что враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БпЛА, но и другие средства воздушного нападения - крылатые и баллистические ракеты.

Это приводит к тому, что их становится труднее обнаруживать и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками, уточнил он.

"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась иногда на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". Был начальником отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Занимал должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.

Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

/ Инфографика: Главред

Больше новостией:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред