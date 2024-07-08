Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали

Ракетный удар страны-агрессора России 8 июля разрушил часть детской больницы "Охматдет". Теперь там нет света, кислорода и воды. Подробнее о последствиях российской атаки для пациентов и медучреждения рассказал в эфире телемарафона глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
По его словам, нынешние условия в больнице не позволяют там оставлять пациентов, поэтому продолжается поэтапный вывоз детей в другие больницы. Сейчас главная задача - это минимизация потенциально возможных негативных последствий для них, кто проходил лечение в медучреждении.
Отдельно Ляшко рассказал о состоянии тех, кто находился в операционной во время взрыва. На тот момент врачи проводили три оперативных вмешательства. В результате российского удара в помещениях разбились все окна.
"Мы имеем загрязнение грудной полости, потому что операции были на сердце. Сейчас медики на базе другой больницы пытаются спасти жизнь тем малышам, которых оперировали в Центре кардиохирургии", - сказал министр.
Что касается других помещений "Охматдета", уже известно, что от террористического акта РФ пострадало 5 корпусов больницы и один корпус Центра детской кардиохирургии. Сейчас продолжаются работы по разбору полностью разрушенного корпуса токсикологии, где были дети на искусственной почке.
Кто такой Виктор Ляшко?
Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.
Массированный удар России по Украине 8 июля
С ночи на 8 июля Россия начала терроризировать Украину и запустила ракеты по регионам. Под утро Воздушные силы сообщили о движении ракет между областями и работу ПВО.
Утром страна-агрессор снова атаковала украинские города: взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Покровске и Киеве. В нескольких районах столицы упали обломки ракет, стало известно о попадании в помещение детской больницы. В других городах россияне также попали по гражданским объектам и инфраструктуре.
В результате массированной атаки на Украину погибли десятки людей, более сотни получили ранения. В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы.
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