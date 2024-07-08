Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

В результате ракетного удара россиян пострадали почти все корпуса больницы "Охматдет".

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РФ ударила ракетами по детской больнице Охматдет / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt

В пресс-службе детской больницы "Охматдет" рассказали подробности ракетного удара РФ по корпусам лечебного учреждения.

"Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть пострадавшие", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что на месте взрывов работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам.

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В "Охматдете" также пообещали сообщить позже новые детали российского обстрела больницы.

Подробности удара по детской больнице "Охматдет"

По словам заведующего отделением трансплантации костного мозга больницы Александра Лисицы, в результате очередного ракетного удара россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения. В том числе и новый корпус, сообщает РБК-Украина.

"Вопрос - в масштабе разрушений", - отметил медик.

Он добавил, что корпус диализа (острых интоксикаций) - почти полностью разрушен, ведь именно в него произошло "основное попадание".

На вопрос, есть ли пострадавшие (дети, взрослые, работники) врач ответил: "Есть".

"Сейчас сложно сказать, считаем, сколько потерь. Однозначно есть", - уточнил Лисица.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Как можно помочь пострадавшей больнице

Поддержать больницу можно:

через платеж "Приват24";

на сайте фонда.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.

/ Инфографика: Главред

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