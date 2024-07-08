Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

В пресс-службе детской больницы "Охматдет" рассказали подробности ракетного удара РФ по корпусам лечебного учреждения.
"Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть пострадавшие", - говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что на месте взрывов работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам.
В "Охматдете" также пообещали сообщить позже новые детали российского обстрела больницы.
Подробности удара по детской больнице "Охматдет"
По словам заведующего отделением трансплантации костного мозга больницы Александра Лисицы, в результате очередного ракетного удара россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения. В том числе и новый корпус, сообщает РБК-Украина.
"Вопрос - в масштабе разрушений", - отметил медик.
Он добавил, что корпус диализа (острых интоксикаций) - почти полностью разрушен, ведь именно в него произошло "основное попадание".
На вопрос, есть ли пострадавшие (дети, взрослые, работники) врач ответил: "Есть".
"Сейчас сложно сказать, считаем, сколько потерь. Однозначно есть", - уточнил Лисица.
Что такое Охматдет
Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.
В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.
Как можно помочь пострадавшей больнице
Поддержать больницу можно:
Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.
Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.
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