Орбан поплатится за 'шоу' с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

Премьер Венгрии Виктор Орбан фактически "убил" председательство своей страны в Совете ЕС, его и так временный новый статус могут отменить, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.
"Страны-члены и так были рассержены лозунгом "МАГА" (Make America Great Again, то есть "сделать Америку великой снова". Мага была создана как политический лозунг Дональда Трампа, впоследствии это стало названием объединения некоторых политиков в США,- Главред). Но встреча с Путиным навсегда затмит венгерское председательство. С такой встречей президентство закончится, так и не начавшись", - рассказал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности.
Указывается, что послы ЕС на встрече в среду, 10 июля, обсудят статус Орбана и его недавние визиты в Россию и Китай.
"Это является первым признаком того, что послы ЕС могут перейти от разговоров к действиям по лишению Венгрии председательства", - пишет издание.
По словам источников Politico, в Брюсселе растет беспокойство относительно Орбана.
"Должно быть очевидно, что он представляет только свою страну, но он оставил много двусмысленностей", - пожаловался другой дипломат ЕС в разговоре с журналистами.
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Вояжи Орбана в Киев, в Москву и в Пекин - что известно
2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.
После этого Орбан в режиме "секретно" отправился в Москву на встречу с Путиным. На что в Украине и ЕС ответили довольно остро. К примеру, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у Орбана не было мандата от Евросоюза на поездку в РФ.
После этого он появился в Китае, назвав КНР "ключевой силой в создании условий для мира" в российско-украинской войне.
По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего в Евросоюзе лица, вероятнее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.
Кроме того, недавно Орбан сформировал группу "Патриоты Европы" внутри Европарламента. Теперь пророссийский политик будет пытаться возглавить европейских популистов-трампистов.
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