Орбан поплатится за 'шоу' с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

Орбан после поездки в Украину сразу же отправился в Москву. В Брюсселе же растет беспокойство относительно его неоднозначной фигуры.

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Орбану готовят "ответ" в ЕС за его вояжи к Путину и Си / Коллаж Главред, пресс-служба ЕП

Премьер Венгрии Виктор Орбан фактически "убил" председательство своей страны в Совете ЕС, его и так временный новый статус могут отменить, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Страны-члены и так были рассержены лозунгом "МАГА" (Make America Great Again, то есть "сделать Америку великой снова". Мага была создана как политический лозунг Дональда Трампа, впоследствии это стало названием объединения некоторых политиков в США,- Главред). Но встреча с Путиным навсегда затмит венгерское председательство. С такой встречей президентство закончится, так и не начавшись", - рассказал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности.

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Указывается, что послы ЕС на встрече в среду, 10 июля, обсудят статус Орбана и его недавние визиты в Россию и Китай.

"Это является первым признаком того, что послы ЕС могут перейти от разговоров к действиям по лишению Венгрии председательства", - пишет издание.

По словам источников Politico, в Брюсселе растет беспокойство относительно Орбана.

"Должно быть очевидно, что он представляет только свою страну, но он оставил много двусмысленностей", - пожаловался другой дипломат ЕС в разговоре с журналистами.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Вояжи Орбана в Киев, в Москву и в Пекин - что известно

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.

После этого Орбан в режиме "секретно" отправился в Москву на встречу с Путиным. На что в Украине и ЕС ответили довольно остро. К примеру, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у Орбана не было мандата от Евросоюза на поездку в РФ.

После этого он появился в Китае, назвав КНР "ключевой силой в создании условий для мира" в российско-украинской войне.

По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего в Евросоюзе лица, вероятнее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.

Кроме того, недавно Орбан сформировал группу "Патриоты Европы" внутри Европарламента. Теперь пророссийский политик будет пытаться возглавить европейских популистов-трампистов.

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