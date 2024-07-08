Зеленский 'разнес' попытки Орбана втянуть Украину в 'мир' с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США и Китай могли бы закончить войну в Украине.

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Зеленский сказал, что Орбан не может быть посредником в войне / коллаж: Главред фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и страны Евросоюза могли бы совместно выступить посредниками для завершения войны России против Украины, также глава государства заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником в вопросе завершения войны. Об этом сообщает журналист УНИАН 8 июля.

"Нет посредничества между Россией и Украиной. Могут посредниками быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки - такая страна. Я думаю Китай - такая страна. Я думаю и Евросоюз - не какая-то одна страна в ЕС, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", - подчеркнул Зеленский", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что не знал о том, что Орбан полетит в Москву после встречи в Киеве. Президент Украины отметил, что ему и была предложена возможность, как давить на Россию и как остановить Путина.

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"А для этого надо объединить все силы. Он не уважает тех, кто слабый. И даже если он встречается с тем или иным государством - это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги. Но, за этой демонстрацией, всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины

Напомним, сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. Однако, сейчас в войне нет "случайных попаданий". Об этом заявил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.

Также стоит сказать, что во время массированного удара по Украине в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ выпустила 38 ракет, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после утренней атаки россиян заявил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительных систем ПВО.

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