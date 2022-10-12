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6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела оккупантами Никополя

12 октября 2022, 14:52

Пострадала также ее мама и еще одна женщина. Они все в больнице в тяжелом состоянии.

Никополь обстрел
6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела оккупантами Никополя / Глава Днепропетровской ОВА

Российские захватчики в ночь на среду, 12 октября, обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.

Один из вражеских снарядов во время артобстрела попал в частный дом. В результате ранения получили 6-летняя девочка и ее 33-летняя мама. Они и еще одна пострадавшая в эту ночь женщина попали в больницу и сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал в Facebook глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Как рассказал врач-анестезиолог Сергей, 6-летнему ребенку из-за серьезного ранения пришлось ампутировать обе ноги. Девочка находится в стабильном состоянии. Однако в дальнейшем ей потребуется еще операция, реабилитация и протезирование, цитирует слова медика "Суспільне".

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что в результате ночных обстрелов Никополя в городе более трех десятков многоэтажек получили повреждения.

"В городе изуродованы более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации", – говорит Резниченко.

  • Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом
    Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом Facebook Валентин Резниченко
  • Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом
    Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом Facebook Валентин Резниченко
  • Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом
    Последствия обстрела оккупантами Никополя – снаряд попал в жилой дом Facebook Валентин Резниченко

Напомним, в среду, 28 сентября, российская оккупационная армия обстреляла Днепропетровскую область. Захватчики трижды за ночь ударили из реактивных систем залпового огня Град и тяжелой артиллерии по мирным жителям Никопольского района.

Также днем 8 октября оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Также пострадали линии электропередач и вспыхнул камыш, пожар удалось оперативно потушить.

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