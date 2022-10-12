"Можно разок": россиянка в Германии призвала Путина бомбить Дрезден

Высказываниями Алены Дирксен уже заинтересовалась полиция / скриншот

В немецком Дрездене россиянка призвала диктатора Владимира Путина нанести ракетный удар по площади города. Ее разозлил митинг украинцев, которые 10 октября вышли на митинг, чтобы привлечь внимание общественности к массированному российскому ракетному удару по Украине.

Видео с призывом бомбить Дрезден россиянка опубликовала в соцсети.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас, в Дрездене, тоже можно один раз [ударить] (неценз. - ред.) хорошенько", – высказалась автор видео.

Оказалось, что воинствующая женщина - это некто Алена Дирксен родом из российского Таганрога. Она живет в Германии уже 20 лет и владеет русским рестораном "Родина" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксония, Германия) в Митвайде, недалеко от Дрездена. К слову, в меню заведения есть даже украинский борщ.

Дирксен призвала Путина бомбить Дрезден / скриншот

После ее высказываний люди массово ставят ресторану низкий рейтинг. В ответ она с наигранным безразличием заявила, что "антиреклама — тоже реклама". Но свою страницу в Instagram Дирксен все же удалила.

Полиция уже проверяет неадекватные высказывания женщины.

На выходку россиянки отреагировал российский журналист Александр Невзоров.

"Здесь все понятно и предсказуемо. Через пару дней заплаканную и обиженную на весь мир дурочку вычислят, вежливо вытащат и выдворят из Германии, пошлют "на отечество", в драгоценную для нее ср*нь Саранска или другого Полужопинска. Но! "Вата", что проникла в свободный мир, остается проблемой. Ее много, и она продолжает портить воздух в Риме, Берлине и других городах планеты", — написал Невзоров в Telegram.

Как сообщал Главред, в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро - довольная ухмылка на лице гражданки страны-агрессора сменилась на кислую мину.

Ранее в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

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