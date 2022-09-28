Три обстрела за ночь: оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

Ночью оккупанты обстреляли Никополь / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

В среду, 28 сентября, российская оккупационная армия обстреляла Днепропетровскую область. Захватчики трижды за ночь ударили из реактивных систем залпового огня Град и тяжелой артиллерии по мирным жителям Никопольского района.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, в Никополе получили повреждения более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и 6 линий электропередач.

Обстрелы зафиксированы в Марганецкой общине / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Без электроэнергии остались около 8 тыс. домовладений в Никополе. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов.

Также обстрелы зафиксированы в Марганецкой общине. На месте спасатели и полиция, последствия атаки выясняются. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram отметил, что в Никополе в результате обстрела произошел пожар в частном доме на площади около 200 кв. метров.

"Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Обстрелом изуродовано здание лицея, пятиэтажку, более десяти частных домов, остановку, газопроводы. Перебиты линии электропередач, в результате чего почти 8 тысяч домохозяйств остались без света", – сообщил Лукашук.

Как сообщал Главред, 26 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине. В результате погибла 15-летняя девушка.

Ранее РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью. Пострадали люди, также разрушена гражданская инфраструктура.

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