РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: есть жертвы и разрушения

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью / Facebook/DSNSZP

В результате ракетного удара РФ по Запорожью пострадали люди, также разрушена гражданская инфраструктура, сообщает секретарь городского совета Заропожья Анатолий Куртев.

"От сегодняшних обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди. Детали позже", - нгаписал он в Telegram.

Враг начал обстреливать Запорожье около 07.30 утра. В ряде районов видны столбы дыма, пропала электроэнергия, есть перебои с интернетом, сообщают жители.

В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг утром нанес ракетный удар по областному центру. Снова мишенью оккупанта стали объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем. Вечная память и соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Информация уточняется", - написал Старух.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что российские оккупационные войска выпустили 9 ракет по Запорожью, одна из них попала в отель, под завалами остаются люди, спасатели работают на месте.

"Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей", - написал Тимошенко в Telegram.

Кроме этого оккупанты попали в электрическую подстанцию. В результате южные громады Запорожского района без электроэнергии, кроме этого есть попадания в телебашню.

"Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - отметил Тимошенко.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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