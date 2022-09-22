УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: есть жертвы и разрушения

22 сентября 2022, 09:34

Оккупанты выпустили 9 ракет по Запорожью, одна из них попала в отель, под завалами остаются люди.

запорожье
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью / Facebook/DSNSZP

В результате ракетного удара РФ по Запорожью пострадали люди, также разрушена гражданская инфраструктура, сообщает секретарь городского совета Заропожья Анатолий Куртев.

"От сегодняшних обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди. Детали позже", - нгаписал он в Telegram.

Враг начал обстреливать Запорожье около 07.30 утра. В ряде районов видны столбы дыма, пропала электроэнергия, есть перебои с интернетом, сообщают жители.

В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг утром нанес ракетный удар по областному центру. Снова мишенью оккупанта стали объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем. Вечная память и соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Информация уточняется", - написал Старух.

РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: есть жертвы и разрушения

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что российские оккупационные войска выпустили 9 ракет по Запорожью, одна из них попала в отель, под завалами остаются люди, спасатели работают на месте.

"Девять ракет накрыли Запорожье и пригород. Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей", - написал Тимошенко в Telegram.

Кроме этого оккупанты попали в электрическую подстанцию. В результате южные громады Запорожского района без электроэнергии, кроме этого есть попадания в телебашню.

"Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - отметил Тимошенко.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

Читайте еще:

новости Запорожья война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:34

РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: есть жертвы и разрушения

09:04

"Аннексия не сойдет РФ с рук": Шольц сделал новое заявление о войне в Украине и предупредил ПутинаВидео

08:55

"Пытается оправдать свои катастрофические неудачи": Трасс и Блинкен жестко ответили на действия ПутинаВидео

08:23

Бессмысленная "российская федерация" завязла в болотемнение

08:19

"Предательство": россияне разразились истерикой из-за обмена пленными в день объявления мобилизацииВидео

Реклама
08:09

"Лукашенко будет петлять": Арестович оценил риски вторжения Беларуси в УкраинуВидео

07:29

ВСУ за сутки мощно ударили по врагу в трех областях: уничтожены командные пункты и склады боеприпасов

07:05

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

06:54

Кума Путина Медведчука отдали России в обмен на 200 пленных защитников Украины - СБУФото

06:50

Пекло закончится: астролог назвала дату, когда Украину перестанут бомбить и где ждать "прилетов"Видео

06:21

Возможность нашей победы наконец осознали в Кремлемнение

06:00

Путин может сбежать в Китай, его система не выдержит войны с Украиной – Марк Фейгин

05:30

Врежут заморозки до -3°: украинцам назвали самый холодный деньВидео

05:00

Армии Украины не нужно заходить в Россию, страну-агрессора ждет неизбежный распад – ТукаВидео

04:30

Гороскоп на октябрь 2022 для Овнов - что принесет второй месяц осени

03:23

"А что, Новый год уже настал?": пьяная Волочкова показала свой дом, но опозорилась

02:47

"Растворяюсь, как сахар в горячем чае": Анна Неплях показала свои голые купания в море

02:15

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

01:40

РФ нужно минимум пол года, чтобы пополнить войска для обороны, год – чтобы наступать – КоваленкоВидео

01:22

Красавица-жена Александра Усика засветила упругие бедра в "неземной" фотосессии

Реклама
00:51

Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливееВидео

00:17

Доллар пробивает потолок: в обменниках рекордно взлетел курс валютВидео

00:11

"Все свободны": знаменитая российская ведущая собралась воевать в УкраинеВидео

21 сентября, среда
23:42

Украина вернула защитников Мариуполя: состоялся новый обмен пленнымиВидео

23:05

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

22:57

"Крах карьеры деда": Арестович объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию в РФВидео

22:51

4 верных способа избавиться от запаха с одежды из секонд-хенда

22:14

У Зеленского назвали лучший ответ Запада на российскую эскалациюВидео

21:51

"Когда у нее спал парик, я понял, что ей лет 100": Пресняков рассказал о связи с бабушкой

21:28

Отчаяние в Кремле: мобилизация в РФ не остановит контрнаступление ВСУ – WSJВидео

21:08

Как почистить замшевую обувь: 5 способов, от которых замша будет выглядеть как новаяВидео

21:06

В Украину возвращается жара: синоптики рассказали, когда закончатся дождиВидео

20:55

Если РФ применит ядерное оружие в Украине, ее Черноморский флот уничтожат — генерал СШАВидео

20:54

Путин боится проиграть Украине, в Кремле готовились объявить общую мобилизацию – ДаниловВидео

20:31

"Путина - в окопы": россияне начали выходить на улицы, испугавшись мобилизацииВидео

20:20

"Мы уничтожим всех": Залужный ответил на объявление мобилизации в РФВидео

20:10

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

20:02

Червивый - не приговор: что делать с испорченными грибами

19:58

Дочь Якубовича осталась без средств к существованию

19:42

Сына Пескова в прямом эфире позвали на мобилизацию: мажор прикрылся ПутинымВидео

Реклама
19:32

ВСУ нужно избежать штурма Херсона, войска РФ под угрозой окружения должны выйти из города – ТукаВидео

19:30

Россия переходит в формат "сумасшедшего короля"мнение

19:28

В долгах, как в шелках: 3 знака зодиака, которые тратят все до копейкиВидео

19:03

Гороскоп на сегодня 22 сентября 2022: Львам – незабываемая встреча, Скорпионам – удача, Стрельцам – сплетниВидео

18:59

Байден обвинил Путина в безрассудстве и назвал, чем должна закончиться война в УкраинеВидео

18:37

Если Путин сделает хоть шаг к применению ядерного оружия, России придет конец – Данилов

18:29

Путину вызывали врачей: в Британии раскрыли причину переноса объявления мобилизации в РФВидео

18:15

"Живем не как теща с зятем": Нина Матвиенко отвесила двусмысленный комплимент Арсену МирзоянуВидео

17:46

Мощный взрыв и военные самолеты над городом: в Севастополе новая "бавовна"Видео

17:39

В Новоайдаре прогремел взрыв: над базой оккупантов поднялся столб дымаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять