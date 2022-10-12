Украинская молодежь проучила итальянца за флаг РФ: забросали яйцами и заставили снять

Украинская молодежь проучила итальянца за флаг РФ/ скрин

В Италии украинская молодежь проучила итальянца, который повесил у себя на балконе российский флаг и разгуливал в футболке с символом преступного российского вторжения в Украину – буквой Z.

Молодые люди заметили российский триколор на одном из балконов, когда гуляли по Риму вечером. Это их разозлило. Поэтому они решили поговорить с владельцем. Об инциденте рассказала одна из девушек, которая была там в тот вечер, а видеоролик выложил у себя в TikTok пользователь pasha_stafff.

"Мы нашли дом, на который вывесили российский флаг. Мы сначала забросали его яйцами, а потом нашли на домофоне русское имя, позвонили и попросили снять флаг. На что они ответили: мы вам открываем дверь, заходите и снимайте", – рассказала девушка.

Как оказалось, флаг вывесили не россияне, а итальянец. Мужчина снимает жилье в этом доме. Он встретил украинцев на пороге квартиры в футболке с буквой Z и начал рассказывать, что якобы "Украина 8 лет бомбит Донбасс".

Однако после разговора с украинцами итальянец всё же снял российский триколор со своего балкона.

скрин

скрин

Напомним, ранее двое россиян в Германии набросились с оскорблениями на женщину из Украины за то, что ее сын сказал лозунг "Слава Украине". Российские неадекваты нецензурно оскорбляли женщину. На спокойные возражения украинка получала новые порции обид с матами.

Также ранее в сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев с Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала всё на камеру. Однако карма догнала хамку очень быстро – Booking отменил ее бронирование в Вене и заблокировал страницу хамки из России.

Читайте также: