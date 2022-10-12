Родителей с ребенком завалило в погребе, но они выжили: под Запорожьем семью вытащили из-под завалов

Родителей с ребенком завалило в погребе, но они выжили/ скрин

В пригороде Запорожье семья с ребенком оказалась под завалами в результате ракетного обстрела со стороны российских захватчиков, который состоялся в ночь на среду, 12 октября.

Во время обстрела ракетами Запорожья оккупанты попали, в частности, в частное домовладение в одном из поселков вблизи областного центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Семья, которая живет в этом доме на момент обстрела пряталась в погребе. Из-за атаки оккупантов их дом был частично разрушен, также частичному разрушению подверглись хозяйственные постройки. А муж, жена и ребенок оказались заблокированными в погребе.

Семью достали из-под завалов спасатели, прибывшие на место происшествия. Для этого они применили спецоборудование. Отмечается, что граждане не пострадали и медицинская помощь им не понадобилась.

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Ракетные обстрелы Запорожья

Напомним, ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

Позже стало известно, что враг выпустил по Запорожью в ночь на 9 октября более 20 ракет. Оккупанты применили авиацию и зенитно-ракетные комплексы. Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска.

Ночью 10 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Всего было около 10 "прилетов". Был разрушен многоэтажный жилой дом. В результате есть пострадавшие и погибший.

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