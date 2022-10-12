У Пентагона есть план: Байден спрогнозировал, применит ли Путин ядерное оружие

Байден спрогнозировал, применит ли Путин ядерное оружие / фото Reuters

Американский президент Джо Байден назвал угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерные бомбы в войне против Украины безответственными. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN.

Также американский лидер подчеркнул, что Пентагон разработал план на случай применения РФ ядерного вооружения. По словам Байдена, он не верит в то, что Путин решится применить ядерное оружие против Украины.

"Я не думаю, что он это сделает. Я считаю безответственным с его стороны говорить об этом, то, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что может применить тактическое ядерное оружие в Украине", – заявил президент США.

В то же время лидер США подчеркнул, что использование ядерных бомб станет ошибкой, которая может привести к ужасному исходу ‒ в частности, к мировой войне.

"Все, что я хотел сказать, – это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, но как только будет использовано ядерное оружие, ошибки, которые могут за этим последовать, просчеты. Кто знает, что будет дальше", – отметил Байден.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

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