На Киевщине пчелы сами "разминировали" заминированный оккупантами улей

Если бы не крылатые труженицы, не давшие гранатам взорваться, могли бы погибнуть люди.
На Киевщине вблизи поселка Бабинцы российские захватчики заминировали улей, когда бежали из области. Они оставили внутри две гранаты, в каждую из которых вместо чеки вставили булавки.
По их замыслу, гранаты должны были взорваться, как только кто-то открыл бы крышку улья, ведь она была соединена с гранатами капроновой нитью. Об этом рассказали в Telegram-канале BUCHA LIVE.
Однако все планы оккупантов сломали пчелы. За пол года, пока ульем никто не пользовался, насекомые залили воспламенители медом, и потому во время открытия крышки булавки не выскочили.
Ловушку нашли и обезвредили саперы ДФТГ Бучанщини в лесу возле поселка Бабинцы.
"Как видите, даже сейчас еще находятся такие ловушки. Поэтому если вы заметили опасный объект, леску, проволоку или вещи, которых раньше в доме не было, сразу вызывайте правоохранителей", – отмечается в сообщении.
Напомним, россияне, отступая, оставляли свои ловушки в разных местах. Так, российские оккупанты в Буче заложили взрывчатку в пианино, на котором занималась десятилетняя дочь владельцев временно захваченного ими дома. Мины были заложены под молоточками инструмента.
Также в Киевской области возле пгт Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку. Активисты рассказали, что российские оккупанты перед побегом избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить.
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