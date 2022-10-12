На Киевщине пчелы сами "разминировали" заминированный оккупантами улей

Пчелы "обезвредили" взрывчатку в заминированном россиянами улье/ Telegram BUCHA LIVE

На Киевщине вблизи поселка Бабинцы российские захватчики заминировали улей, когда бежали из области. Они оставили внутри две гранаты, в каждую из которых вместо чеки вставили булавки.

По их замыслу, гранаты должны были взорваться, как только кто-то открыл бы крышку улья, ведь она была соединена с гранатами капроновой нитью. Об этом рассказали в Telegram-канале BUCHA LIVE.

Однако все планы оккупантов сломали пчелы. За пол года, пока ульем никто не пользовался, насекомые залили воспламенители медом, и потому во время открытия крышки булавки не выскочили.

Ловушку нашли и обезвредили саперы ДФТГ Бучанщини в лесу возле поселка Бабинцы.

"Как видите, даже сейчас еще находятся такие ловушки. Поэтому если вы заметили опасный объект, леску, проволоку или вещи, которых раньше в доме не было, сразу вызывайте правоохранителей", – отмечается в сообщении.

Напомним, россияне, отступая, оставляли свои ловушки в разных местах. Так, российские оккупанты в Буче заложили взрывчатку в пианино, на котором занималась десятилетняя дочь владельцев временно захваченного ими дома. Мины были заложены под молоточками инструмента.

Также в Киевской области возле пгт Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку. Активисты рассказали, что российские оккупанты перед побегом избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить.

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