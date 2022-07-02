Избили и заминировали: на Киевщине оккупанты бросили умирать искалеченного пса

Лиса нашли на Киевщине / Facebook/ZooPatrul.UA

В Киевской области возле города Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку.

Активисты рассказали, что российские оккупанты перед бегством избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить, сообщает организация ЗооПатруль UA.

Уточняется, что несчастное животное, которому дали кличку Лис, уже разминировали саперы, однако животное нуждается в длительной реабилитации.

"Лиса нашли под Макаровом. Он лежал в яме с мусором. Люди хотели его вытащить, но им удалось заметить, что собачка была заминирована. От смерти его спасло то, что он не мог ходить. Сколько он там пролежал – непонятно. Саперы его разминировали и передали нашим патрулям", – рассказали зоозащитники.

/ Facebook/ZooPatrul.UA

Как помочь раненому Лису

Они добавили, что у покалеченного пса есть чувствительность в травмированных лапах, поэтому есть надежда, что они смогут хоть частично восстановиться и Лис сможет самостоятельно ходить.

Вместе с тем собака нуждается в длительной реабилитации, на которую зооволонтеры собирают средства на банковскую карту номер 5375 4112 0232 1704. Необходимая сумма составляет 37 000 грн.

/ Facebook/ZooPatrul.UA

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на питание и прибегают к поеданию собак, а их командиры продают пайки, которые предназначаются для солдат.

Во время беседы захватчика с женой, которую перехватила СБУ, военный жалуется на качество пайков.

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