Избили и заминировали: на Киевщине оккупанты бросили умирать искалеченного пса

От смерти пса Лиса спасло то, что он не мог ходить.
В Киевской области возле города Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку.
Активисты рассказали, что российские оккупанты перед бегством избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить, сообщает организация ЗооПатруль UA.
Уточняется, что несчастное животное, которому дали кличку Лис, уже разминировали саперы, однако животное нуждается в длительной реабилитации.
"Лиса нашли под Макаровом. Он лежал в яме с мусором. Люди хотели его вытащить, но им удалось заметить, что собачка была заминирована. От смерти его спасло то, что он не мог ходить. Сколько он там пролежал – непонятно. Саперы его разминировали и передали нашим патрулям", – рассказали зоозащитники.
Как помочь раненому Лису
Они добавили, что у покалеченного пса есть чувствительность в травмированных лапах, поэтому есть надежда, что они смогут хоть частично восстановиться и Лис сможет самостоятельно ходить.
Вместе с тем собака нуждается в длительной реабилитации, на которую зооволонтеры собирают средства на банковскую карту номер 5375 4112 0232 1704. Необходимая сумма составляет 37 000 грн.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на питание и прибегают к поеданию собак, а их командиры продают пайки, которые предназначаются для солдат.
Во время беседы захватчика с женой, которую перехватила СБУ, военный жалуется на качество пайков.
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