Оккупанты РФ накрыли Макаров из минометов: погибли семеро, есть раненые

/ Facebook/pol.kyivregion

В результате минометного удара со стороны российских войск по Макарову (Киевская область) в пятницу, 18 марта, 7 человек погибли и еще пять получили ранения.

"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице",- сообщает полиция Киевской области.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

Полиция документирует последствия и помогает пострадавшим от авиаудара жителям.

Новость обновляется.