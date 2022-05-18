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"Пианино заминировали, а аккордеон дочери - украли": житель Бучи рассказал о преступлениях русских

18 мая 2022, 13:19

Как говорит житель Бучи русские оккупанты заминировали пианино, украли вещи и технику, а также забрали любимый немецкий аккордеон его дочери Дарьи.

Пианино, граната
Житель Бучи рассказал о преступлениях русских/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Русские оккупанты в Буче заложили взрывчатку в пианино, на котором занималась десятилетняя дочь владельцев временно захваченного ими дома. Об этом сообщает портал ТСН.

Хозяин дома Сергей вовремя вывез из Бучи семью – жену, 10-летнюю Дашу и шестилетнего Максима – 25 февраля, когда увидел над домом первые российские самолеты. Семья до сих пор в эвакуации, мужчина не хотел, чтобы они не видели свой дом в таком состоянии, а сам вернулся в Бучу еще 7 апреля.

"До пяти утра здесь себе прогребал, по одной вещи брал, чтобы может "подарки" какие-то, посмотрел сразу пианино и думаю – ага, пианино точно открывали, что-то положили, потому что награды здесь, я полукругом расставляю, а я смотрю, а награды выставлены под линеечку, сто процентов туда что-то положили", – говорит Сергей журналистам.

Его дочь Дарья уже несколько лет серьезно занимается музыкой. Сергей говорит, что в прошлую пятницу ему на помощь по разбору завалов буквально на день приехала жена. Она и открыла крышку фортепиано.

"Она нажимала, а – не нажимается. Руку засунула, но не видно. Убрали, засунул телефон – ого есть", — рассказывает мужчина.

Мины были заложены под молоточками инструмента.

"Это не хайп, это реально трагедия", – говорит Сергей.

Пианино, мина

Он добавляет, что страшно сожалеет, что из квартиры вместе с вещами и техникой оккупанты украли и любимый аккордеон Дарьи.

"Забрали самое дорогое – детский аккордеон. Я два года его искал, немецкий Altmeister. Он стоит очень дорого и они его забрали! Ну, зачем вам аккордеон? Вам же ‒ балалайка и гармошка", – с громадным сожалением говорит мужчина.

Но, говорит Сергей, он уже нашел похожий инструмент и заказал ‒ чтобы по возвращении домой его дочь снова могла играть.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины Бучанская резня
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