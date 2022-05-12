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В Буче российские оккупанты оставили жуткий "подарок" ребенку

12 мая 2022, 20:41

Оккупанты спрятали взрывчатый предмет в фортепиано девочки.

"Подарок" оккупантов в Буче / facebook.com/Марианна Глиева

В Буче оккупанты устроили настоящие пытки и ад. После возвращения в свои дома, которые войска диктатора Путина грабили и воровали, люди рассказывают шокирующие вещи.

Российские солдаты прячут опасные "подарки" и людей призывают быть очень аккуратными.

Об одном таком "подарке" рассказала жительница Бучи, музыкант Марианна Глиева на своей странице в Facebook.

На фото видно, что оккупанты спрятали взрывчатый предмет в фортепиано девочки.

На музыкальном инструменте стояли награды и кубки – призы за музыкальные конкурсы. Так оккупанты аккуратно сняли все награды, заложили взрывчатку и поставили все назад.

"Это фортепиано девочки из Бучи. Российские солдаты заложили в него взрывчатку, аккуратно расставив все награды назад. Наверное, было время и вдохновение. Молодцы, Чайковский и Пушкин, хороших наследников воспитали, грамотных и изобретательных", - написала Глиева.

В комментариях она отметила, что семье с этой девочкой очень повезло.

"Мама заметила, что награды стоят не так, как они стояли ранее и запретила ребенку прикасаться к музыкальному инструменту. А потом вызвали соответствующие службы и проверили фортепиано – там оказался снаряд", - сообщила она.

Как отмечают местные жители, почти в каждом доме находят такие "подарки" от оккупантов.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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