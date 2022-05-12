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ВСУ подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ Всеволод Бобров

12 мая 2022, 20:15

Поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь.

Всеволод Бобров
Всеволод Бобров / соцсети

Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России Всеволод Бобров.

По предварительной информации, на его борту возник пожар, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Бартчук.

"Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" - одно из новейших в российском флоте", - сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь.

Эта информация требует подтверждения. Однако то, что его подбили в районе Змеиного.

"Надеюсь, это не последняя победа в районе острова", - добавил спикер ОВА.

Судно Всеволод Бобров - характеристики и что о нем известно

Всеволод Бобров является вторым судном тылового обеспечения ледового класса. Заложен в 2013 году и спущен на воду в 2016-м. В конструкции имеются некоторые изменения, внесенные по опыту эксплуатации головного судна Эльбрус.

Судно является многофункциональным:

  • предназначено для перевозки грузов,
  • буксировки,
  • проведения гидрографических исследований,
  • оказания помощи кораблям, потерпевшим бедствие.

Система динамического позиционирования позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, имеется грузовая палуба площадью более 700 кв. м.

Корпус Всеволода Боброва с ледовым классом ARC4 позволяет ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Технические характеристики:

  • экипаж - 27 человек (при необходимости — до 55);
  • длина - 95 м;
  • ширина - 22 м;
  • осадка - 9 м;
  • скорость - 18 узлов (33 км\ч);
  • водоизмещение - 9 500 тонн;
  • дальность плавания - 5 000 морских миль (больше 9 тыс. км);
  • автономность - около 60 суток.

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Ситуация с фрегатом Адмирал Макаров России

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко 6 мая написал, что вблизи Одессы загорелся российский фрегат Адмирал Макаров. Причина пожара, как сообщал парламентарий – удар украинской армии по кораблю ракетами Нептун.

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Одесское издание Думская также сообщило, что в Черноморской акватории горит русский военный корабль Адмирал Макаров. На помощь фрегату вышли спасательные судна из временно захваченного Крыма. Журналисты утверждают, что пожар возник на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится неподалеку от острова Змеиный.

Турецкий канал TRT Haber опубликовал возможное видео крушения фрегата Адмирал Макаров. Видеосъемка велась с беспилотника. Качество видео низкое, поэтому нельзя точно утверждать, что это корабль Адмирал Макаров.

Украины пока официально не подтверждает информацию о крушении корабля Адмирал Макаров в результате удара ракетами Нептун.

США сведения о ракетном ударе по фрегату Адмирал Макаров также не подтверждает и не опровергает.

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