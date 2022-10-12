Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского края

ВСУ ликвидировали беззубого оккупанта из Пермского края / Коллаж фото Радио Свобода, Иракли Комахидзе, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского 39-летнего оккупанта, который приехал убивать украинцев из Пермского края. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Известно, что Данил Малинчик был родом из поселка Кутамыш. Он решил, что хочет поехать на войну и подписал контракт.

Малинчик был командиром отделения - старшим мастером отделения техобслуживания взвода обеспечения танкового батальона, а также старшиной войсковой части.

"В некрологе такой перечень должностей 39-летнего жмура-контрактника, что трудно понять кем он на самом деле был этот универсальный Zолдат / матроЦ", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали беззубого оккупанта из Пермского края / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали беззубого оккупанта из Пермского края / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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