Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского края

Малинчик был командиром отделения, старшим мастером и старшиной войсковой части.
Украинские военные ликвидировали российского 39-летнего оккупанта, который приехал убивать украинцев из Пермского края. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Известно, что Данил Малинчик был родом из поселка Кутамыш. Он решил, что хочет поехать на войну и подписал контракт.
Малинчик был командиром отделения - старшим мастером отделения техобслуживания взвода обеспечения танкового батальона, а также старшиной войсковой части.
"В некрологе такой перечень должностей 39-летнего жмура-контрактника, что трудно понять кем он на самом деле был этот универсальный Zолдат / матроЦ", - написал Иракли Комахидзе.
Напомним, ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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