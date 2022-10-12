РФ распадется или ее будет контролировать Запад: дипломат пояснил, что у России есть 2 варианта будущего

Дипломат пояснил, что у России есть 2 варианта будущего/ ua.depositphotos.com, Главред

У страны-агрессора России после развязывания широкомасштабной войны против Украины осталось только два варианта будущего. И оба они уже зависят от политического решения Запада.

Если Запад решится на серьезный шаг, то он даже может подтолкнуть РФ к распаду. Об этом рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По его словам, первый вариант предполагает распад России, если на то будет политическая воля западных государств.

"Это зависит от того, какое политическое решение будет принято на Западе относительно будущего России. Если решение будет о том, чтобы дезинтегрировать Россию под определенным контролем и довести это до "парада суверенитетов", это произойдет", – отмечает Огрызко.

Второй вариант предполагает, что Россия останется целостной, однако попадет под контроль Запада.

"Если верх возьмет соглашательская позиция, что, мол, давайте еще раз попробуем создать в России демократию, тогда она останется целостной, но очень контролируемой со стороны Запада. Это отложенное решение, оно не является принципиальным и правильным, но такова, к огромному сожалению, позиция Запада, который не хочет делать резких движений", – пояснил дипломат.

По его мнению, может сыграть именно второй вариант. При этом Россия будет очень ослаблена и не сможет делать таких шагов, на которые она идет сейчас. Поэтому ей придется прислушаться к советам "вашингтонского обкома", отмечает Огрызко.

"Она несколько изменится, но ее имперская сущность и сущность того народонаселения, которое там сейчас находится, останется такой же", – добавил дипломат. Ранее сообщалось, что провальная война РФ в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Путина в Кремле. Впрочем, всё будет зависеть от хода войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на Михаила Касьянова – премьер-министра РФ в 2000-2004 годах – и описывает два сценария для Путина.

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