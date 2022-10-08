Оккупанты ударили по Никополю дронами-камикадзе: повреждено много объектов

Оккупанты сегодня днем атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed.
Оккупанты сегодня днем атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственной постройки, сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Также пострадали линии электропередач и загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
Кроме этого, из тяжелой артиллерии оккупанты несколько раз ударили по Червоногригорьевской общине. Второй раз атаковали уже под вечер.
В Криворожском районе в селе Большая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал. На месте спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы.
Война России против Украины
Украинские войска продолжают проводить военную операцию на двух направлениях – Херсонской области и на Донбассе. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на Луганщине проводится освобождение территорий. Удалось вернуть под контроль Киева 6 населенных пунктов.
За несколько дней ВСУ достигли серьезного продвижения на Херсонщине. 2 октября президент Зеленский подтвердил возвращение Архангельского и Миролюбовки.
4 октября в Оперативном командовании Юг заявили об освобождении Давыдова Брода, Крещеновки, Любимовки, Золотой балки, Беляевки, Украинки, Малой Александровки и Большой Александровки.
Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия Украины будет успешно продвигаться в Херсонской области до тех пор, пока не начнет подступать к Херсону. Там украинские силы столкнутся с препятствиями в виде нескольких линий обороны противника. Оккупанты планируют дать бой ВСУ.
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