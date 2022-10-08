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Армия Украины поставила войска РФ перед сложным выбором и может открыть третий фронт – Жданов

8 октября 2022, 05:00

Силы обороны Украины продвигаются на Херсонском и Харьковском направлениях, российские оккупационные войска вынуждены отступать, сказал Олег Жданов.

Жданов, Мелитополь
Контрнаступление ВСУ может начаться и в Запорожской области – эксперт / Коллаж Главред, открытые источники

Армия Украины продолжает продвигаться в Херсонской области и на Харьковском направлении. Войска по всей линии фронта двигаются вглубь Луганщины. Российские оккупанты в ходе операции нашей армии вынуждены отступать. ВСУ могут открыть и третий, Запорожский фронт, если россияне начнут перебрасывать оттуда свои войска на другие направления. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что украинские войска, помимо наступления в Херсонской и Харьковской областях, усилили свое продвижение на Луганщине. Там ВСУ заходят вглубь региона.

"Харьковское направление я бы уже переименовывал в Луганское, потому что мы фактически по всему периметру, по всей линии фронта заходим в Луганскую область и начинаем уже продвигаться вглубь нее", - отметил эксперт.

По его словам, армия Украины поставила войска РФ в такую ситуацию, при которой оккупанты вынуждены выбирать, какое направление придется усиливать, а какое – ослаблять. Для маневров у них нет резервов.

И если россияне перебросят силы с Запорожского направления, ВСУ откроют там третий фронт. Решение зависит от планов Генштаба.

"У них сейчас "принцип журавля" – или хвост, или голова, что вытягивать. Они не знают. Если они начнут снимать с третьего, а третье направление – это Запорожское. Это единственное место в районе Мелитополя, где есть резерв российских войск – 10 – 15 батальоно-тактических групп", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Украинские войска продолжают проводить военную операцию на двух направлениях – Херсонской области и на Донбассе. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на Луганщине проводится освобождение территорий. Удалось вернуть под контроль Киева 6 населенных пунктов.

За несколько дней ВСУ достигли серьезного продвижения на Херсонщине. 2 октября президент Зеленский подтвердил возвращение Архангельского и Миролюбовки.

4 октября в Оперативном командовании Юг заявили об освобождении Давыдова Брода, Крещеновки, Любимовки, Золотой балки, Беляевки, Украинки, Малой Александровки и Большой Александровки.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия Украины будет успешно продвигаться в Херсонской области до тех пор, пока не начнет подступать к Херсону. Там украинские силы столкнутся с препятствиями в виде нескольких линий обороны противника. Оккупанты планируют дать бой ВСУ.

Смотрите видео ТСН – Армия Украины скоро может освободить часть Херсонской области

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ВСУ Запорожская область Олег Жданов война России и Украины
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