Из России на Саммит мира: в Венгрии объявили нового участника мероприятия

Несмотря на то, что Россию не пригласили на Саммит мира, в Санкт-Петербурге заявили, что еще один лидер прибудет в Швейцарию 15-16 июня.

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Глава МИД рассказал, кто станет еще одним участником Саммита мира / Колаж: Главред, фото: pixabay, Ministry of Foreign Affairs and Trade (KKM)

Во время визита в страну-агрессора РФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил об участии страны в Саммите мира в Швейцарии. Как сообщает Telex, заявление прозвучало на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге.

Венгрию на Саммите представит непосредственно сам Сийярто. Он сразу же выразил разочарование относительно позиции Украины не приглашать Россию на Саммит и намекнул на целесообразность прямых переговоров с РФ.

"Мы считаем, что реальные результаты были бы достигнуты, если бы все были за столом переговоров. На этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия швейцарцев, мы примем участие на уровне министра иностранных дел", - отметил глава МИД Венгрии.

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Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия решила участвовать в саммите из-за того, что страна выступает за мир и будет участвовать во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня. Хотя до этого министр иностранных дел заявлял, что не видит смысла в подобных мероприятиях без приглашения России.

Что известно о Telex? Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

Заявления Венгрии в контексте войны в Украине

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что российские оккупанты оказались недостаточно сильными для быстрой победы над Украиной. Они показали пределы своих возможностей и вряд ли способны напасть на одну из стран НАТО.

Накануне Орбан высказался и относительно помощи Украине. Он утверждает, что постоянно блокирует выделение помощи, поскольку считает, что деньги, которые поступают в Украину, на самом деле должны идти в Венгрию.

Стало известно, что власти Венгрии не намерены возвращать мужчин, которые незаконно покинули пределы Украины, в распоряжение официального Киева.

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