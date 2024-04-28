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Деньги "должны" Венгрии: Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине

Руслана Заклинская
28 апреля 2024, 00:08
Скандальный премьер заявил, что Украине нужно предоставлять как можно меньше финансовой помощи, поскольку якобы страдает "европейский средний класс".
Деньги 'должны' Венгрии: Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине
Орбан сделал скандальное заявление о деньгах для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что постоянно блокирует выделение помощи, поскольку считает, что деньги, которые поступают в Украину, на самом деле должны идти в Венгрию. Об этом венгерский политик сказал в интервью одной из радиостанций, пишет Telex.

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине", - пожаловался Орбан и добавил, что некоторые называют это правом вето.

Также венгерский премьер утверждает, что Украине нужно предоставлять как можно меньше финансовой помощи. Ведь из-за поддержки Украины якобы страдает "европейский средний класс".

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Кроме того, Орбан не обошел тему войны в Украине и заявил, что для его страны сейчас важен вопрос в том, удастся ли Будапешту остаться в стороне от войны в Украине. Венгерский политик утверждает, что в Украине "существует национально настроенное правительство", поэтому Братислава не будет участвовать в войне.

Премьер-министр Венгрии заявил, что война перешла на новый уровень из-за возможности вступления НАТО.

"Мы дошли до того, что Европа серьезно рассматривает возможность ввода войск в Украину, что открыло новую страницу в войне", - пожаловался глава венгерского правительства.

Орбан не забыл высказать свои мечты, в которых, по его словам, "провоенный менталитет" в Европе "начнет давать трещины", а "дипломатия вернет контроль".

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Скандальные заявления Орбана - позиция Венгрии по войне

Как сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

На праздновании годовщины венгерской революции 1848 года в Будапеште премьер сравнил ЕС с "имперскими оккупантами" и назвал "Западный мир" источником бескультурья и разрушения. Также он призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на нынешних выборах в Европарламент. Кроме этого, Орбан выступил с украинофобским заявлением, утверждая, что Украина прекратит существование, если Запад прекратит финансовую поддержку Киева.

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война в Украине Венгрия Виктор Орбан денежная помощь
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