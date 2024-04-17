Орбан пустился во все тяжкие: выдал маразматическое заявление о ЕС и Украине

Орбан снова обозвал Украину "буферной зоной" между НАТО и Россией, добавив, что считает, что Украина "прекратит свое существование".

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Орбан снова вляпался в скандал / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Венгерский пророссийский премьер Виктор Орбан снова отличился украинофобским заявлением - сказал, что Украина "как государство прекратит существование", как только Запад откажется от финансовой поддержки Киева.

Обращаясь в Брюсселе к сотням ученых, чиновников и журналистов, Орбан заявил, что "свобода Европы в опасности".

"Назовем мы это коммунизмом или нет, мы живем на грани", - начал свое выступление премьер Венгрии. Его цитирует POLITICO.

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Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Не обошел Орбан и тему войны в Украине, еще раз подчеркнув, что считает ее такой, которую невозможно выиграть. Друг Путина раскритиковал Европу за поддержку усилий Украины на фронте.

"То, что делают европейцы, плохо: они (усилия европейцев, - Главред) не направлены на прекращение огня, и мы не воспринимаем серьезно все последствия поддержки страны, которая находится в состоянии войны, которую невозможно выиграть", - пожаловался глава венгерского правительства.

Затем Орбан и вовсе назвал Украину "несуществующей" - мол, Украина - как государство - прекратит свое существование в случае прекращения финансовой поддержки Киева.

Орбан повторил за Путиным "пугалку" Кремля, связав полномасштабное вторжение и убийства сотни тысяч украинцев с якобы нежеланием России интеграции Украины в НАТО.

Виктор Орбан - последние новости на тему

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал идею превращения Украины в "буферную зону". По его представлению, это предполагает отказ Украины от намерения вступления в Европейский Союз и НАТО.

Накануне Орбан "разразился" скандальными заявлениями о Западе. В частности, венгерский премьер назвал ЕС "имперскими оккупантами", а "Западный мир" - источником бескультурья и разрушения.

По мнению эксперта Александра Коваленко, Венгрия берет на себя роль главного шатуна Европы . Функционал политика сейчас является некой прокладкой, через которую проводится финансирование дестабилизирующих ЕС.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

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